Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 08:59

Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ

Депутат Иванов призвал превратить замок Пугачевой в храм и передать РПЦ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Замок советской и российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь нужно передать Русской православной церкви, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, здание нужно перестроить под православный храм.

Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ. По его словам, готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать и заменить на традиционные золотые купола и православную символику. Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, — отметил Иванов.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что Пугачева может быть обижена на Россию, поскольку она утратила свое влияние в стране. По ее словам, это задевает самолюбие артистки. Эксперт отметила, что исполнительница, судя по ее высказываниям, испытывает сожаление.

До этого народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что Пугачева уже забыта в России. По его мнению, те люди, которые ее уважали, перестали это делать.

РПЦ
Алла Пугачева
храмы
православие
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Букмекеров в России обяжут платить новый налог на прибыль
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Крупная корпорация захотела отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.