Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ

Замок советской и российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь нужно передать Русской православной церкви, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, здание нужно перестроить под православный храм.

Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ. По его словам, готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать и заменить на традиционные золотые купола и православную символику. Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, — отметил Иванов.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что Пугачева может быть обижена на Россию, поскольку она утратила свое влияние в стране. По ее словам, это задевает самолюбие артистки. Эксперт отметила, что исполнительница, судя по ее высказываниям, испытывает сожаление.

До этого народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что Пугачева уже забыта в России. По его мнению, те люди, которые ее уважали, перестали это делать.