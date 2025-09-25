В Госдуме оценили идею указывать группу крови в паспорте Депутат Куринный: данные о группе крови в паспорте бесполезны для врачей

В паспорте россиянина данные о группе крови бесполезны, поскольку врачи все равно обязаны проверять ее перед переливанием, заявил депутат Госдумы Алексей Куринный. Таким образом он прокомментировал RTVI инициативу своего коллеги Михаила Делягина.

По действующим нормативам запрещено переливать кровь без повторного определения крови — все равно по паспорту никто переливать не будет, ее все равно определят. <…> То, что в паспорте эти данные будут, никак не ускорит оказание медицинской помощи. Есть в паспорте — нет в паспорте, — заявил он.

