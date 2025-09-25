Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:01

Половина россиян не прощают даже один случай рукоприкладства в браке

ВЦИОМ: 55% россиян считают недопустимым даже один эпизод побоев в браке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян (55%) считают, что если супруг хотя бы раз поднял руку на партнера, это нельзя простить, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Аналитики отметили, что позиция россиян по этому вопросу стала жестче, с 2019 года этот показатель вырос на 5%.

В отчете об исследовании говорится, что мужчины и представители старшего поколения чаще готовы простить «однократный случай» домашнего насилия. Женщины и молодежь, наоборот, значительно чаще считают, что даже единичный эпизод неприемлем.

Те, кто сталкивался с подобными историями в своей семье, также чаще высказываются против прощения, — говорится в отчете.

Те, кто считает возможным простить насилие, чаще уверены, что конфликты нужно решать внутри семьи. А люди, считающие насилие недопустимым, более склонны обращаться в полицию или социальные службы.

Ранее трагедия случилась в семье в Уфе. Ревнивый муж заподозрил жену в измене, пришел с работы пораньше и спрятался в шкафу. Обнаружившая его там супруга устроила скандал. Муж ударил ее ножом, а после ее гибели от кровопотери свел счеты с жизнью. Ранее погибшая не раз жаловалась на патологическую ревность супруга, переходящую все границы, и думала о разводе.

