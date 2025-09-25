В УЕФА собираются отстранить Израиль The Times: УЕФА может исключить израильские команды на следующей неделе

УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под своей эгидой на следующей неделе, сообщает британская газета The Times со ссылкой на свои источники. По информации издания, большинство членов исполнительного комитета союза поддерживают данное отстранение.

В издании отметили, что руководители некоторых европейских клубов интересовались возможностью избежать встреч с израильскими командами в еврокубках, но в УЕФА заявили об отсутствии официальных обращений и механизмов для такой процедуры.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова говорила, что УЕФА не планирует исключать Израиль из международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, отстраняя преимущественно Россию.

До этого семь стран выступили за полное возвращение России на международные турниры под эгидой УЕФА. В рамках заседания исполкома организации такое мнение выразили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.