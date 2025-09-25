Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:19

Путин назвал основной принцип России в атомной сфере

Путин: регулирование в атомной сфере должно сохранять баланс

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

В атомной сфере необходимо наладить баланс между освоением мирного атома и укреплением режима нераспространения, сообщил президент РФ Владимир Путин на международном форуме World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). Глава государства сделал заявление 25 сентября, выступление транслировалось на официальном сайте проекта.

Надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям. По словам главы государства, Москва отвергает технологический колониализм. Приоритетом для РФ является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, уточнил он.

Также Путин рассказал, что РФ создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС). По его словам, только за текущее десятилетие объем потребления электроэнергии вырастет более чем втрое.

Владимир Путин
атомная энергетика
выступления
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.