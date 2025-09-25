Путин назвал основной принцип России в атомной сфере Путин: регулирование в атомной сфере должно сохранять баланс

В атомной сфере необходимо наладить баланс между освоением мирного атома и укреплением режима нераспространения, сообщил президент РФ Владимир Путин на международном форуме World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). Глава государства сделал заявление 25 сентября, выступление транслировалось на официальном сайте проекта.

Надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям. По словам главы государства, Москва отвергает технологический колониализм. Приоритетом для РФ является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, уточнил он.

Также Путин рассказал, что РФ создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС). По его словам, только за текущее десятилетие объем потребления электроэнергии вырастет более чем втрое.