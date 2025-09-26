Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:22

Захарова рассказала об атмосфере на переговорах Лаврова с госсекретарем США

Захарова: переговоры Лаврова с Рубио прошли в конструктивной атмосфере

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке Фото: МИД РФ

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли в конструктивной атмосфере, заявила ТАСС представитель российского дипведомства Мария Захарова. Акцент на встрече сделали на Украине и двусторонних вопросах.

Захарова сообщила, что на встрече царила конструктивная и рабочая атмосфера. Помимо Украины, Лавров обсудил с Рубио повестку по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

И, конечно, работа, как говорила американская сторона, над первопричинами кризиса и их устранением. Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что да, была конструктивная рабочая атмосфера, — подытожила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что на данный момент состоялось несколько встреч делегаций на разных мероприятиях, но на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Лавров и Рубио провели первые полноформатные переговоры «по классике». Захарова не раскрыла, что о встрече думает сам Лавров, и отметила, что своими оценками он поделится на пресс-конференции по итогам выступления в ООН, которая пройдет 27 сентября.

Ранее Захарова заметила тревожные детали в поведении президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке. По ее словам, сообщения западных СМИ о его нестабильном состоянии были слишком смягчены.

