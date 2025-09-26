Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:59

Захарова обратила внимание на тревожную тенденцию среди украинцев

Захарова: население Украины сократилось почти вдвое

Мария Захарова

Население Украины сократилось почти в два раза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, отток граждан усилился на фоне ужесточения мобилизации. В частности, после снятия 26 августа запрета на выезд молодежи неуклонно растет количество уезжающих на постоянное место жительства в Европу молодых специалистов, студентов и учащихся, сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

В украинских СМИ называется цифра порядка 600 тыс. парней, которые уже уволились с прежних мест работы и готовы в ближайшее время отправиться за границу в поисках лучшей жизни. Никто из них добровольно назад возвращаться не собирается, — объяснила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что заявления западных журналистов о слетевшем с катушек украинском президенте Владимире Зеленском еще смягчены. По ее словам, в этом вопросе стоит учитывать личностные настройки и особенности главы государства. При этом очевидно, что Зеленский принимает какие-то препараты, а его состояние ухудшается, объяснила дипломат.

