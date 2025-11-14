Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя

Активная профилактическая работа и изменение привычек населения привели к снижению уровня употребления алкоголя в обществе, рассказала LIFE.RU директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Она отметила, что профилактическая работа проводится в России уже на протяжении 15–20 лет.

По результатам данной работы последние 15 лет наблюдается последовательное снижение уровня потребления алкоголя, уровня его продаж, а также снижение наркологической заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя. Это способствует повышению уровня здоровья населения, снижению алкогольассоциированных заболеваний, сокращению смертности, связанной с употреблением алкоголя, и увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения, — рассказала Клименко.

Нарколог подчеркнула, что сейчас молодежь ориентирована на здоровый образ жизни. По ее мнению, рост цен на алкоголь не связан со снижением уровня потребления.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года потребление алкоголя в России достигло самого низкого показателя с 1999 года, составив 7,74 литра на человека. Рейтинг самых «трезвых» регионов выглядит так: Чеченская Республика — 0,15 литра алкоголя в среднем на человека, Ингушетия — 0,61, Дагестан — 0,89.







