Захарова указала на тревожные детали в поведении Зеленского Захарова: заявления западных СМИ о слетевшем с катушек Зеленском смягчены

Заявления западных журналистов о слетевшем с катушек украинском президенте Владимире Зеленском еще смягчены, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в этом вопросе стоит учитывать личностные настройки и особенности главы государства. При этом очевидно, что Зеленский принимает какие-то препараты, а его состояние ухудшается, объяснила дипломат.

Мне кажется, они смягчают. Реальность такова, что Зеленский сидит на каких-то препаратах, об этом говорит и его внешний вид, и физиономистика, и поведение, — отметила она.

По словам дипломата, в этом случае вопрос не художественной оценки, а констатация факта. Речь идет о тяжело зависимом, очевидно, нездоровом — в физическом и уже душевном плане — пациенте, отметила Захарова.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника Зеленскому нельзя доверять.