«Это смешно»: боец Рындовский о попадании в топ сексуальных мужчин Украины

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что с юмором отнесся к попаданию в топ самых сексуальных мужчин Украины в 2018 году. Он отметил, что важнее быть сильным и честным.

Отнесся к этому с юмором. Думаю, это смешно. Конечно, после этого писали девушки. Я считаю, что для мужчины важнее быть сильным и честным. Поймите, картинка картинкой, но важнее то, какой человек внутри. Главное — это душа, сердце, вера, а не вот это вот все, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал о том, как его пытали киевские силовики в марте 2022 года. Он отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было. Спортсмен-призер считает, что был похищен украинскими силовиками из-за своей позиции. С начала СВО он говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами. Рындовский рассказал, что народный депутат Украины Артем Дмитрук помог ему сбежать из страны.