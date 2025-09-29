Карапетян объявил о защите Армянской церкви от Еревана Карапетян заявил о создании группы для диалога армянских властей и ААЦ

Новая общественная группа будет содействовать восстановлению взаимопонимания между государственными институтами и Армянской апостольской церковью, заявил инициатор движения «По-нашему», находящийся под стражей российский бизнесмен Самвел Карапетян. Ее ключевой задачей станет противодействие атакам властей в адрес этого национального института, передает его слова издание Armenia Today.

Карапетян подчеркнул необходимость создания таких условий, чтобы «ни у одной маленькой группы» не возникало даже помыслов о новых нападках на Церковь. По его твердому убеждению, существующие конституционные нормы позволяют найти быстрое решение этого острого вопроса.

Особое внимание в рамках работы группы будет уделено укреплению духовных основ в жизни общества. Бизнесмен указал на то, что дефицит подлинной духовности уже спровоцировал множество социальных проблем, оказывающих разрушительное влияние на нравственное здоровье новых поколений.

Карапетян выразил уверенность, что материально обеспеченный, но лишенный моральных ориентиров человек не может приносить реальной пользы своей родине. Планируется, что экспертные дискуссии помогут выработать наиболее эффективные пути для интеграции духовных ценностей в повседневность.

Еще одним важным направлением деятельности станет международное продвижение образа Армянской апостольской церкви как неотъемлемой части национальной идентичности. Инициатор движения отметил, что за десятилетия независимости подобная работа в полной мере так и не была проведена.

В заключительной части обращения Карапетян пообещал, что мир в скором будущем лучше узнает о местонахождении Армении, священного Эчмиадзина и богатейшем наследии армянского народа. Он заверил, что эта масштабная задача будет выполнена именно «по-нашему».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организацию «Электросети Армении», принадлежащую Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, могут передать под международное управление. При этом, по его словам, национализация компании будет доведена до конца