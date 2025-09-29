Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:37

Карапетян объявил о защите Армянской церкви от Еревана

Карапетян заявил о создании группы для диалога армянских властей и ААЦ

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Новая общественная группа будет содействовать восстановлению взаимопонимания между государственными институтами и Армянской апостольской церковью, заявил инициатор движения «По-нашему», находящийся под стражей российский бизнесмен Самвел Карапетян. Ее ключевой задачей станет противодействие атакам властей в адрес этого национального института, передает его слова издание Armenia Today.

Карапетян подчеркнул необходимость создания таких условий, чтобы «ни у одной маленькой группы» не возникало даже помыслов о новых нападках на Церковь. По его твердому убеждению, существующие конституционные нормы позволяют найти быстрое решение этого острого вопроса.

Особое внимание в рамках работы группы будет уделено укреплению духовных основ в жизни общества. Бизнесмен указал на то, что дефицит подлинной духовности уже спровоцировал множество социальных проблем, оказывающих разрушительное влияние на нравственное здоровье новых поколений.

Карапетян выразил уверенность, что материально обеспеченный, но лишенный моральных ориентиров человек не может приносить реальной пользы своей родине. Планируется, что экспертные дискуссии помогут выработать наиболее эффективные пути для интеграции духовных ценностей в повседневность.

Еще одним важным направлением деятельности станет международное продвижение образа Армянской апостольской церкви как неотъемлемой части национальной идентичности. Инициатор движения отметил, что за десятилетия независимости подобная работа в полной мере так и не была проведена.

В заключительной части обращения Карапетян пообещал, что мир в скором будущем лучше узнает о местонахождении Армении, священного Эчмиадзина и богатейшем наследии армянского народа. Он заверил, что эта масштабная задача будет выполнена именно «по-нашему».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организацию «Электросети Армении», принадлежащую Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, могут передать под международное управление. При этом, по его словам, национализация компании будет доведена до конца

Армения
Карапетян
церкви
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.