30 сентября 2025 в 16:00

Заворачиваю творог в морковный корж. Получается нежный рулет! Эту вкуснятину едят без ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет стал моим любимым способом накормить семью полезным десертом без лишних хлопот. Морковь придает тесту нежный цвет и сладость, а творожная начинка делает его сочным и насыщенным. Готовится он удивительно просто, даже если вы никогда не работали с бисквитным тестом. Рулет никогда не трескается при скручивании и выглядит по-праздничному нарядно. Это тот самый рецепт, который доказывает: полезное может быть невероятно вкусным!

Нам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 100 г тертой моркови, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 250 г творога, 3 ст. л. сахара, ванилин. Духовку разогреваем до 180°C. Противень застилаем пергаментом.

Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены. Добавляем тертую морковь, затем — просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем ложкой. Тесто выливаем на противень, разравниваем.

Выпекаем 12–15 минут до легкого румянца. Готовый корж переворачиваем на полотенце, снимаем бумагу. Для начинки творог смешиваем с сахаром и ванилью. Распределяем начинку по коржу, сворачиваем рулетом. Оставляем пропитаться на 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рулеты
рецепты
кулинария
морковь
Мария Левицкая
М. Левицкая
