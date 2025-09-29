Минтай, томленный в пасте из моркови и лука: простой рецепт раскрывает вкус рыбы

Минтай, томленный в пасте из моркови и лука: простой рецепт раскрывает вкус рыбы. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для любого повода. Нежная рыба, томленная в ароматном овощном маринаде с легкой кислинкой. Идеальное блюдо, которое вкусно есть даже холодным.

Ингредиенты

Рыбное филе — 1 кг

Лимонный сок — из 1/3 лимона

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Вода — 1/4 стакана

Сахар — 3 ст. л.

Уксус — 2 ч. л.

Перец горошком — 10 горошин

Лавровый лист — 2-3 шт

Гвоздика — по желанию

Приготовление

Порционные куски рыбного филе нужно посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 15–20 минут. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на разогретом масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до состояния пасты. Затем в овощи добавьте томатную пасту, разведенную в воде, сахар, уксус, перец горошек, лавровый лист и соль по вкусу, тушите под крышкой еще пару минут. Отдельно обжарьте куски рыбы до легкой корочки, переложите их в кастрюлю, покройте сверху овощным маринадом и тушите на медленном огне около 10 минут. Приятного аппетита!

