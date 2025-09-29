Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:00

Минтай, томленный в пасте из моркови и лука: простой рецепт раскрывает вкус рыбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, томленный в пасте из моркови и лука: простой рецепт раскрывает вкус рыбы. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для любого повода. Нежная рыба, томленная в ароматном овощном маринаде с легкой кислинкой. Идеальное блюдо, которое вкусно есть даже холодным.

Ингредиенты

  • Рыбное филе — 1 кг
  • Лимонный сок — из 1/3 лимона
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Морковь — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Вода — 1/4 стакана
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Уксус — 2 ч. л.
  • Перец горошком — 10 горошин
  • Лавровый лист — 2-3 шт
  • Гвоздика — по желанию

Приготовление

  1. Порционные куски рыбного филе нужно посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 15–20 минут. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на разогретом масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до состояния пасты.
  2. Затем в овощи добавьте томатную пасту, разведенную в воде, сахар, уксус, перец горошек, лавровый лист и соль по вкусу, тушите под крышкой еще пару минут. Отдельно обжарьте куски рыбы до легкой корочки, переложите их в кастрюлю, покройте сверху овощным маринадом и тушите на медленном огне около 10 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

