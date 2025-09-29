Минтай, томленный в пасте из моркови и лука: простой рецепт раскрывает вкус рыбы. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для любого повода. Нежная рыба, томленная в ароматном овощном маринаде с легкой кислинкой. Идеальное блюдо, которое вкусно есть даже холодным.
Ингредиенты
- Рыбное филе — 1 кг
- Лимонный сок — из 1/3 лимона
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Морковь — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Вода — 1/4 стакана
- Сахар — 3 ст. л.
- Уксус — 2 ч. л.
- Перец горошком — 10 горошин
- Лавровый лист — 2-3 шт
- Гвоздика — по желанию
Приготовление
- Порционные куски рыбного филе нужно посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 15–20 минут. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на разогретом масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до состояния пасты.
- Затем в овощи добавьте томатную пасту, разведенную в воде, сахар, уксус, перец горошек, лавровый лист и соль по вкусу, тушите под крышкой еще пару минут. Отдельно обжарьте куски рыбы до легкой корочки, переложите их в кастрюлю, покройте сверху овощным маринадом и тушите на медленном огне около 10 минут. Приятного аппетита!
