29 сентября 2025 в 09:56

Минтай запекаю только так — секрет турецких султанов: пара штрихов — и на столе шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, запеченный по-турецки, представляет собой изысканное блюдо восточной кухни. Это кушанье отличается нежностью рыбы, ярким ароматом специй и золотистой корочкой. Сочетание простых ингредиентов и особой техники приготовления создает по-настоящему царское угощение.

Для приготовления потребуется: 500 г филе минтая, 2 лимона, 3 зубчика чеснока, оливковое масло, сладкая паприка, сушеный тимьян, соль и перец по вкусу. Рыбу нарезают порционными кусками и маринуют в смеси из лимонного сока, измельченного чеснока и оливкового масла с добавлением специй в течение 20 минут. Противень застилают пергаментом, выкладывают рыбу и поливают оставшимся маридом. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до румяной корочки. Секрет успеха заключается в использовании лимонного маринада — он не только придает особый аромат, но и сохраняет сочность рыбы, предотвращая ее пересушивание. Подают блюдо с дольками лимона и свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рыба
рецепты
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
