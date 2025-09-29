Масгуф поможет вам полюбить рыбку — готовим карпа в ближневосточном стиле

Масгуф представляет собой традиционное ближневосточное блюдо из карпа, которое готовится на открытом огне. Это кушанье отличается особым способом приготовления и насыщенным ароматом восточных специй. Сочетание нежного мяса рыбы и пикантного маринада создает неповторимый вкус, который покоряет с первого раза.

Для приготовления потребуется: 1 свежий карп весом 1,5–2 кг, 3 столовые ложки оливкового масла, 2 лимона, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка молотого кумина, 1 чайная ложка кориандра, 3 зубчика чеснока, пучок свежей петрушки, соль и перец по вкусу. Рыбу очищают, удаляют жабры и внутренности, но оставляют чешую. Спину надрезают вдоль, раскрывают, как книгу, и распластывают. Готовят маринад из оливкового масла, сока одного лимона, специй и измельченного чеснока. Рыбу обильно натирают маринадом и оставляют на 30–40 минут. Жарят на мангале или гриле кожей вниз 15–20 минут, затем переворачивают и доводят до готовности.

Важно не пересушить рыбу при жарке, чтобы мясо осталось сочным. Подают на большом блюде, украсив дольками лимона и свежей зеленью. Это блюдо особенно хорошо сочетается с лепешками и свежими овощами.

