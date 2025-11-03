Заменил мясо рыбой — и получил поразительный суп: такую версию рассольника семья уплетает двойными порциями

Я всегда искал способ разнообразить привычные супы, и рыбный рассольник стал приятным открытием. Неожиданное сочетание рыбы с солеными огурцами создает удивительно сбалансированный вкус.

Для приготовления этого ароматного супа мне понадобится: филе рыбы (500 г, я предпочитаю судака или треску), картофель (3-4 средних клубня), морковь (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), соленые огурцы (3-4 шт.), перловая крупа (100 г), огуречный рассол (2 ст. л.), лавровый лист (2-3 шт.), свежий укроп, соль и перец по вкусу, а также сметана для подачи.

Начинаю с подготовки перловки: крупу тщательно промываю и замачиваю в холодной воде на 2–3 часа, чтобы она разбухла и быстрее сварилась. Рыбное филе промываю, заливаю 2,5 л холодной воды, довожу до кипения, снимаю пену и варю на среднем огне 20 минут. Рыбу вынимаю, а в ароматный бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и замоченную перловку. Варю 15 минут. Тем временем нарезаю лук кубиками, морковь натираю на крупной терке, пассерую на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы натираю на терке или мелко нарезаю. Добавляю овощную зажарку и огурцы в суп, вливаю огуречный рассол, кладу лавровый лист, соль и перец. Готовлю еще 10 минут до мягкости картофеля. В конце добавляю нарезанное кусочками рыбное филе и рубленый укроп. Даю супу настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю со сметаной и свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.