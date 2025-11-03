Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:09

Подсадил всю семью на скумбрию с этим рецептом — готовлю с яблоками для фантастической текстуры и вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я всегда искал способ сделать скумбрию по-настоящему интересной, и это сочетание с яблоками стало открытием. Кажется, будто простая рыба побывала в изысканном ресторане.

Для приготовления этого необычного блюда мне понадобится: свежая или размороженная скумбрия (2 тушки), кисло-сладкие яблоки (2 шт.), репчатый лук (2 шт.), лимон (1/2 шт.), соль, молотый черный перец, растительное масло для смазывания противня.

Начинаю с подготовки рыбы: скумбрию промываю, очищаю от внутренностей, удаляю жабры. Если есть голова — можно оставить для красоты или удалить. Надрезаю тушку с обеих сторон диагональными насечками — это поможет лучше пропитаться специями и сохранить форму при запекании. Натираю рыбу солью и перцем снаружи и изнутри. Лук нарезаю тонкими полукольцами, яблоки — дольками средней толщины, предварительно удалив сердцевину. Противень слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю слой лука, затем яблоки, сверху размещаю скумбрию. Сбрызгиваю рыбу и яблоки свежевыжатым лимонным соком — это придаст свежести и подчеркнет вкус. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки на рыбе и мягкости яблок. Подаю горячей, поливая соком, который образовался на противне, с картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
