Соленая горбуша в масле с луком: быстрый посол и обалденный вкус. Этот проверенный рецепт раскрывает вкус горбуши за рекордные 2 часа! Нежная текстура, тонкий аромат нерафинированного масла и пикантность лука создают идеальный баланс. Способ, достойный внимания истинных ценителей рыбы.
Ингредиенты
- Горбуша свежемороженая — 2 шт. (около 1 кг)
- Вода кипячёная — 1 л
- Соль крупная — 5 ст. л.
- Масло подсолнечное нерафинированное — 150 мл
- Лук репчатый — 2 шт.
- Перец чёрный горошком — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Рыбу разморозьте до состояния, когда её легко резать (не полностью). Нарежьте поперёк на стейки толщиной 2–3 см. Уложите плотно в контейнер. Растворите соль в холодной кипячёной воде, залейте рыбу полностью.
- Оставьте при комнатной температуре на 1 час (не больше). Слейте рассол. Лук нарежьте тонкими кольцами, укройте им рыбу. Залейте маслом, добавьте перец. Уберите в холодильник на 40–60 минут. Подавайте с отварным картофелем или как самостоятельную закуску.
Совет: для пикантности добавьте 2-3 лавровых листа в рассол.
