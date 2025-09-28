Соленая горбуша в масле с луком: быстрый посол и обалденный вкус

Соленая горбуша в масле с луком: быстрый посол и обалденный вкус. Этот проверенный рецепт раскрывает вкус горбуши за рекордные 2 часа! Нежная текстура, тонкий аромат нерафинированного масла и пикантность лука создают идеальный баланс. Способ, достойный внимания истинных ценителей рыбы.

Ингредиенты

Горбуша свежемороженая — 2 шт. (около 1 кг)

Вода кипячёная — 1 л

Соль крупная — 5 ст. л.

Масло подсолнечное нерафинированное — 150 мл

Лук репчатый — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Рыбу разморозьте до состояния, когда её легко резать (не полностью). Нарежьте поперёк на стейки толщиной 2–3 см. Уложите плотно в контейнер. Растворите соль в холодной кипячёной воде, залейте рыбу полностью. Оставьте при комнатной температуре на 1 час (не больше). Слейте рассол. Лук нарежьте тонкими кольцами, укройте им рыбу. Залейте маслом, добавьте перец. Уберите в холодильник на 40–60 минут. Подавайте с отварным картофелем или как самостоятельную закуску.

Совет: для пикантности добавьте 2-3 лавровых листа в рассол.

