20 декабря 2025 в 16:30

Ясные глаза и упругое мясо: справочник по выбору красной рыбы для праздничного стола — семга, форель, нерка, кета, кижуч или горбуша?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздник без красной рыбы — это как блестящая, но пустая коробка. Она украшает стол в виде нарезки, салатов и изысканных закусок, но каждый год у прилавка возникает тот самый вопрос: какую же выбрать? Лосось, семга, форель, нерка — названия разные, но рыбы принадлежат к одному благородному семейству лососевых. Краткий справочник по ним.

  • Семга (атлантический лосось) — бесспорная королева застолий. Она отличается самой высокой жирностью (около 13–15 г жира на 100 г) и нежнейшей, тающей текстурой. Ее вкус — мягкий, сливочный, деликатный. Семга — универсальный вариант: она идеальна для слабосоленой нарезки, сашими, блюд с минимальной термической обработкой. Калорийность: ~210 ккал на 100 г.
  • Форель — более легкая и яркая родственница. Она менее жирная (жира около 6–9 г на 100 г), но с более выраженным, чуть травянистым вкусом. Форель прекрасна в слабосоленом виде, для запекания с лимоном и травами. Ее филе имеет характерную розово-красную полосу по боку. При жарке форель светлеет сильнее семги. Калорийность: ~160 ккал на 100 г.
  • Нерка — выбор для ценителей характера. Ее мясо насыщенного красно-оранжевого цвета благодаря диете, богатой крилем. Вкус — самый яркий, насыщенный, с легкой горчинкой. Жирность умеренная (около 8–11 г на 100 г). Нерка идеальна для копчения, засолки и холодных закусок, где ее вкус должен быть главным акцентом. Калорийность: ~180 ккал на 100 г. Чаще всего это дикая рыба.
  • Кижуч — дикий, благородный и плотный. Его мясо имеет насыщенный красный цвет и плотную текстуру. Вкус чистый, глубокий, без лишней жирности. Кижуч — отличная рыба для запекания целиком, приготовления на гриле или аккуратной слабосоленой нарезки. Калорийность: ~140 ккал на 100 г.
  • Кета — диетический и нежный вариант. У нее крупные, ярко-оранжевые икры и светлое нежное мясо с наименьшей жирностью среди тихоокеанских лососей (около 5–6 г на 100 г). Вкус очень чистый, но нежный, ее легко пережарить. Кета прекрасно подходит для салатов, рулетов и домашней засолки. Калорийность: ~130 ккал на 100 г.
  • Горбуша — самая доступная и популярная. У нее светлое мясо, самая скромная жирность (около 4–5 г на 100 г) и нейтральный вкус. Ее главный плюс — универсальность и цена. Горбуша хороша в салатах (например, в «Мимозе»), супах, в виде котлет или запеченной под сырной корочкой. Калорийность: ~120 ккал на 100 г.

Независимо от выбора, ключевой показатель качества — свежесть: ясные глаза, упругое мясо, чистый морской запах и яркий равномерный цвет. Приятного аппетита и удачного выбора для вашего праздника!

Ранее мы делились рецептом из кусочка красной рыбки и 2 ингредиентов. Обалденный закусочный рулет на праздничный стол — вкусно на поджаренный хлеб или с картошкой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
