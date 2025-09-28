Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 г. Легкое и невероятно нежное блюдо, которое подойдет для ужина без тяжести в желудке. Идеальный баланс белка и полезных жиров.
Ингредиенты
- Филе минтая или трески — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Йогурт греческий — 125 г
- Сыр низкокалорийный — 50 г
- Укроп свежий — 3 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
- Рыбу промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком. Выложите в форму для запекания. Лук нарежьте полукольцами, равномерно распределите поверх рыбы. Взбейте яйца с йогуртом, добавьте рубленый укроп, соль и перец.
- Залейте рыбу яичной смесью. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом.
Совет: для аромата добавьте щепотку паприки и прованских трав.
