Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:00

Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 г

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 г. Легкое и невероятно нежное блюдо, которое подойдет для ужина без тяжести в желудке. Идеальный баланс белка и полезных жиров.

Ингредиенты

  • Филе минтая или трески — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Йогурт греческий — 125 г
  • Сыр низкокалорийный — 50 г
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Рыбу промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком. Выложите в форму для запекания. Лук нарежьте полукольцами, равномерно распределите поверх рыбы. Взбейте яйца с йогуртом, добавьте рубленый укроп, соль и перец.
  2. Залейте рыбу яичной смесью. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом.

Совет: для аромата добавьте щепотку паприки и прованских трав.

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

минтай
рыба
простой рецепт
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.