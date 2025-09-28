Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 г

Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 г. Легкое и невероятно нежное блюдо, которое подойдет для ужина без тяжести в желудке. Идеальный баланс белка и полезных жиров.

Ингредиенты

Филе минтая или трески — 500 г

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Йогурт греческий — 125 г

Сыр низкокалорийный — 50 г

Укроп свежий — 3 веточки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Рыбу промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком. Выложите в форму для запекания. Лук нарежьте полукольцами, равномерно распределите поверх рыбы. Взбейте яйца с йогуртом, добавьте рубленый укроп, соль и перец. Залейте рыбу яичной смесью. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом.

Совет: для аромата добавьте щепотку паприки и прованских трав.

