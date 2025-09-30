Превратила кабачки в обалденный рулет! Вкуснота с творогом за 15 минут! Этот завтрак съедят без ничего

Этот рулет стал моим любимым блюдом в сезон кабачков! Он удивительно сочный, нежный и такой легкий, что его можно есть даже на ужин. Кабачковое тесто получается тонким и пластичным, а творожная начинка с зеленью и чесноком придает ему свежесть и пикантность. Готовится все быстро и просто, а выглядит так нарядно, будто вы провели на кухне целый день. Этот рулет я смело подаю и к праздничному столу, и на обычный семейный ужин.

Нам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 5 ст. л. муки, соль, 300 г творога, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, перец. Кабачки натираем на терке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем сок.

Добавляем к кабачкам яйца, муку, перемешиваем. Тесто выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, разравниваем в тонкий прямоугольник. Выпекаем 15 минут при 190 °C.

Для начинки творог смешиваем с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем. Готовый кабачковый корж переворачиваем на полотенце, снимаем бумагу. Равномерно распределяем творожную начинку. Аккуратно скручиваем в рулет и даем ему немного пропитаться.

