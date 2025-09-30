Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:07

Превратила кабачки в обалденный рулет! Вкуснота с творогом за 15 минут! Этот завтрак съедят без ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет стал моим любимым блюдом в сезон кабачков! Он удивительно сочный, нежный и такой легкий, что его можно есть даже на ужин. Кабачковое тесто получается тонким и пластичным, а творожная начинка с зеленью и чесноком придает ему свежесть и пикантность. Готовится все быстро и просто, а выглядит так нарядно, будто вы провели на кухне целый день. Этот рулет я смело подаю и к праздничному столу, и на обычный семейный ужин.

Нам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 5 ст. л. муки, соль, 300 г творога, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, перец. Кабачки натираем на терке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем сок.

Добавляем к кабачкам яйца, муку, перемешиваем. Тесто выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, разравниваем в тонкий прямоугольник. Выпекаем 15 минут при 190 °C.

Для начинки творог смешиваем с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем. Готовый кабачковый корж переворачиваем на полотенце, снимаем бумагу. Равномерно распределяем творожную начинку. Аккуратно скручиваем в рулет и даем ему немного пропитаться.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Заворачиваю творог в морковный корж. Получается нежный рулет! Эту вкуснятину едят без ничего
Общество
Заворачиваю творог в морковный корж. Получается нежный рулет! Эту вкуснятину едят без ничего
Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой
Общество
Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Общество
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Семья точно оценит эти гнезда из фарша! Они с потрясающим вкусом и ароматом — очень сытные и нежные
Общество
Семья точно оценит эти гнезда из фарша! Они с потрясающим вкусом и ароматом — очень сытные и нежные
Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков
Общество
Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков
рулеты
перекусы
кабачки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.