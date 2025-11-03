Парижские катакомбы закрыли на ремонт Катакомбы Парижа закрыли до весны 2026 года из-за ремонтных работ

Катакомбы Парижа закрыли для посетителей на шесть месяцев из-за масштабных ремонтных работ, сообщается на сайте достопримечательности. Туристический объект возобновит работу весной 2026 года.

Катакомбы Парижа закроют свои двери для публики с 3 ноября 2025 года, чтобы провести капитальный ремонт технических сооружений и улучшить впечатления от посещения. Открытие запланировано на весну 2026 года, — говорится в объявлении.

Обновление коснется электросетей, вентиляции, пожарной безопасности и охраны. Экспозиции также преобразятся: улучшат освещение, установят новые аудиогиды и подчеркнут ранее незамеченные архитектурные детали.

Администратор катакомб Изабель Кнафу рассказала, что ремонт направлен на сохранение останков, поврежденных влагой и мхом. По ее словам, в некоторых местах подтопления стали регулярными, из-за чего кости темнеют и биологическое воздействие усиливается.

