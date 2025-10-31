Забудьте о бутербродах! Этот рулет из лаваша — лучшее решение и для застолья, и просто на завтрак

Рулет из лаваша с начинкой — это универсальная закуска, которая выручает в любой ситуации. Она идеально подходит для фуршетного стола, пикника или быстрого перекуса. Сочетание нежных и хрустящих ингредиентов делает это блюдо по-настоящему гармоничным.

Для приготовления нужно мелко нарезать копченую курицу и свежие огурцы, а плавленый сырок натереть на терке. Морковь по-корейски следует слегка отжать от лишнего маринада. Все компоненты, кроме огурцов, соединяются в миске и заправляются небольшим количеством майонеза для связности. На край листа лаваша вдоль длинной стороны выкладываются тонкие ломтики огурцов. Сверху равномерно распределяется подготовленная сырно-куриная начинка. Рулет начинают закручивать с того края, где лежат огурцы, стараясь делать его как можно более плотным. Готовый рулет необходимо туго завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник минимум на один час. Это важный шаг, который позволяет лавашу пропитаться, а начинке — стать более единой и насыщенной. Перед подачей рулет нарезают на порционные кусочки.

