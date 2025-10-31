Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:21

Готовим камди-ча из Кореи: картошечка по-азиатски с мясом — топ моей кулинарной книги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я узнал от знакомого корейского повара, который рассказал, что в Корее его готовят к праздникам. Меня покорило сочетание нежного картофеля и пикантных специй. Теперь это мое коронное блюдо для дружеских встреч — сытное, ароматное и совершенно необычное.

Для салата мне нужно: 800 г картофеля, 250 г куриной грудки, половина луковицы, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, по половине чайной ложки соли и кориандра, треть чайной ложки черного перца, 2 столовые ложки соевого соуса, паприка, 80 мл растительного масла, острый перец и зелень. Картофель отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю кубиками.

Куриную грудку отвариваю и разбираю на волокна. Лук и перец нарезаю тонкой соломкой. Смешиваю все ингредиенты в глубокой миске, добавляю специи, соевый соус и масло. Тщательно перемешиваю и оставляю настояться 1–2 часа в холодильнике. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Аромат шоколада на всю квартиру! Это печенье-брауни покорило всю семью — а готовится за 15 минут
Общество
Аромат шоколада на всю квартиру! Это печенье-брауни покорило всю семью — а готовится за 15 минут
Быстрый и сытный салат родом из студенчества — доработал старый рецепт и открыл для себя это блюдо заново
Общество
Быстрый и сытный салат родом из студенчества — доработал старый рецепт и открыл для себя это блюдо заново
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Спаржа была не тем, чем кажется! Что это такое, в чем ее польза и вред?
Семья и жизнь
Спаржа была не тем, чем кажется! Что это такое, в чем ее польза и вред?
еда
рецепты
Азия
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась смерти режиссера Бежанова
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными
«Общался с алкоголиками и бомжами»: вдова Балабанова о его поисках правды
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал
Диетолог рассказала о неочевидной пользе овсянки
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.