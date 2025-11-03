Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:30

Оплата парковки в Воронеже: инструкция для автолюбителей

Оплата парковки в Воронеже: инструкция для автолюбителей Оплата парковки в Воронеже: инструкция для автолюбителей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как оплатить парковку в Воронеже — вопрос, который требует внимания от каждого водителя, приезжающего в центр города. В этой статье вы найдете исчерпывающую информацию о том, как оплатить парковку в Воронеже, где действуют платные зоны, какие правила соблюдать и как избежать штрафов. Информация актуальна на октябрь 2025 года и основана на официальных источниках.

Где в Воронеже действуют платные парковки

Платные парковки в Воронеже расположены в центральной части города, охватывая 52 улицы и 18 зон. Особое внимание — зонам возле административных зданий, бизнес-центров и крупных торговых комплексов. Точное местоположение и номера зон можно уточнить на профильном сайте или в приложении «Горпарковки».

Способы оплаты: от СМС до приложений

Оплатить парковку в Воронеже можно несколькими проверенными способами, среди которых СМС-сообщение, мобильное приложение «Горпарковки», онлайн-платежи через личный кабинет на профильном портале и паркоматы, установленные в зонах паркингов.

Режим работы и правила использования

Платные парковки функционируют с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна. Первые 15 минут — льготное время на въезд и оплату. В зонах возле школ, поликлиник и детских садов льготный период увеличен до 60 минут. После окончания оплаченного времени дается 10 минут на выезд. Штраф за неоплату — 3000 рублей, фиксируется автоматически.

Можно ли стоять бесплатно?

Законно находиться на платной парковке бесплатно можно только в выходные, праздники или в нерабочее время (19:00–08:00). Льготы предоставляются ветеранам, инвалидам, многодетным семьям — при наличии оформленного разрешения. Попытки обойти систему, например, смена номеров или неоплата, неэффективны — фиксация нарушений ведется с помощью камер и ИИ-анализа.

