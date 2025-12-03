Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пластиковые зажимы от хлебных пакетов, которые обычно выбрасывают: неожиданные способы применения дома и на даче, о которых знают немногие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Небольшие пластиковые зажимы от хлебных упаковок часто отправляются в мусор, хотя могут заметно облегчить быт. Эти крошечные детали легко заменяют веревки, крепления и помогают навести порядок без лишних затрат. Главное — не спешить выбрасывать их после использования пакета.

Зажимы отлично подходят для подвязки рассады и комнатных растений. Достаточно закрепить один конец на палочке, а второй — аккуратно зацепить за стебель, чтобы поддержать вытянувшиеся томаты или другие культуры. Не менее удобно применять такие зажимы для проводов: они помогают аккуратно собрать зарядные устройства, наушники или удлинители, чтобы они не путались.

В мастерских и гаражах зажимы выручают при фиксации проводки — их можно прикрепить маленькими гвоздиками к деревянной поверхности и продеть через них кабель. Простое приспособление, которое мы привыкли выбрасывать, легко превращается в полезного помощника и экономит время в повседневных делах.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

