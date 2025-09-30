Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой

Вам надоели котлеты? Готовим куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой. Это настоящее украшение стола. Нежное филе, хрустящий перец и ароматные травы создают гармоничный вкус, который впечатлит и в праздник, и в обычный день. Блюдо выглядит профессионально, а готовится очень просто!

Ингредиенты

Куриное филе — 6 шт. (≈1,2 кг)

Перец сладкий — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр гауда — 140 г

Чеснок — 4 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Зелень свежая — пучок

Сок лимона — 1/2 шт.

Соль — по вкусу

Травы ароматные — по вкусу

Перец чили хлопьями — по вкусу

Приготовление

Куриное филе отбейте, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и посыпьте измельченным чесноком. Для начинки смешайте мелко нарезанные перец, лук, зелень и 70 г тертого сыра, посолите. Выложите начинку на филе, сверните рулетиками и выложите в форму. Для заливки смешайте оставшийся сыр, яйцо, майонез и травы, равномерно намажьте массу на рулетики. Запекайте 35–40 минут при 190 °C до золотистой корочки. Приятного аппетита!

