Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой

Вам надоели котлеты? Готовим куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой. Это настоящее украшение стола. Нежное филе, хрустящий перец и ароматные травы создают гармоничный вкус, который впечатлит и в праздник, и в обычный день. Блюдо выглядит профессионально, а готовится очень просто!
Ингредиенты
- Куриное филе — 6 шт. (≈1,2 кг)
- Перец сладкий — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр гауда — 140 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Зелень свежая — пучок
- Сок лимона — 1/2 шт.
- Соль — по вкусу
- Травы ароматные — по вкусу
- Перец чили хлопьями — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе отбейте, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и посыпьте измельченным чесноком. Для начинки смешайте мелко нарезанные перец, лук, зелень и 70 г тертого сыра, посолите.
- Выложите начинку на филе, сверните рулетиками и выложите в форму. Для заливки смешайте оставшийся сыр, яйцо, майонез и травы, равномерно намажьте массу на рулетики. Запекайте 35–40 минут при 190 °C до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.