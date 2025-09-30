Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:00

Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вам надоели котлеты? Готовим куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой. Это настоящее украшение стола. Нежное филе, хрустящий перец и ароматные травы создают гармоничный вкус, который впечатлит и в праздник, и в обычный день. Блюдо выглядит профессионально, а готовится очень просто!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 6 шт. (≈1,2 кг)
  • Перец сладкий — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр гауда — 140 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Зелень свежая — пучок
  • Сок лимона — 1/2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Травы ароматные — по вкусу
  • Перец чили хлопьями — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе отбейте, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и посыпьте измельченным чесноком. Для начинки смешайте мелко нарезанные перец, лук, зелень и 70 г тертого сыра, посолите.
  2. Выложите начинку на филе, сверните рулетиками и выложите в форму. Для заливки смешайте оставшийся сыр, яйцо, майонез и травы, равномерно намажьте массу на рулетики. Запекайте 35–40 минут при 190 °C до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
