Готовлю этот пирог вместо ужина — семья наедается до отвала: вкуснятина с курицей на заливном тесте

Готовлю этот пирог вместо ужина — семья наедается до отвала: вкуснятина с курицей на заливном тесте

Ищете быстрый и сытный ужин? Этот заливной пирог с курицей — идеальное решение! Он настолько питательный, что легко заменит полноценный прием пищи. Готовлю его вместо ужина — семья наедается до отвала.

Рецепт: для начинки обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного кубиками, с луком до золотистости, посолите, поперчите. Для теста смешайте в миске 200 г майонеза, 200 г сметаны, 3 яйца и 150 г муки, тщательно взбейте до гладкости. В смазанную форму выложите начинку, равномерно залейте полученной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Вкус пирога невероятно нежный и насыщенный: сочная курица в сочетании с воздушной, похожей на крем текстурой теста создает гармонию. Подавайте эту вкуснятину в горячем или холодном виде — она всегда бесподобна! Простота и скорость приготовления вас порадуют.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки с яблоком, которые остаются пышными даже после остывания, — классический рецепт.