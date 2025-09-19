Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:30

Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пара яблок и 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пара яблок и 20 минут! Этот нежный белковый пирог с яблоками — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Он готовится без масла и муки высшего сорта, обладает легким вкусом и его действительно можно позволить себе даже вечером. Ароматная корица и сочные яблоки делают его по-настоящему домашним и уютным.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 180 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука рисовая — 40 г
  • Йогурт натуральный — 40 г
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Подсластитель — по вкусу
  • Яблоко зеленое — 1 шт.
  • Корица молотая — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте творог, натуральный йогурт и яйца до максимально однородной консистенции. Добавьте рисовую муку, ванильный сахар, разрыхлитель и ваш любимый подсластитель по вкусу, тщательно перемешайте всё венчиком до получения гладкого теста. Зеленое яблоко вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. Силиконовую форму для выпечки слегка сбрызните водой или растительным маслом.
  2. Вылейте подготовленное творожное тесто в форму, равномерно распределите его. Сверху красиво выложите нарезанные яблочные дольки, слегка утапливая их в тесто. Щедро посыпьте будущий пирог молотой корицей для аромата. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 25–30 минут до легкой румяности и сухой зубочистки.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Нежный рыбный пирог без дрожжей: быстрый рецепт с консервами и капустой, который удивит вкусом и простотой
Общество
Нежный рыбный пирог без дрожжей: быстрый рецепт с консервами и капустой, который удивит вкусом и простотой
Быстрый пирог с капустой из слоеного теста. Хит на завтрак — просто и невероятно вкусно
Общество
Быстрый пирог с капустой из слоеного теста. Хит на завтрак — просто и невероятно вкусно
пироги
тесто
яблоки
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.