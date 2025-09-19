Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пара яблок и 20 минут

Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пара яблок и 20 минут

Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пара яблок и 20 минут! Этот нежный белковый пирог с яблоками — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Он готовится без масла и муки высшего сорта, обладает легким вкусом и его действительно можно позволить себе даже вечером. Ароматная корица и сочные яблоки делают его по-настоящему домашним и уютным.

Ингредиенты

Творог 5% — 180 г

Яйца — 2 шт.

Мука рисовая — 40 г

Йогурт натуральный — 40 г

Сахар ванильный — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Яблоко зеленое — 1 шт.

Корица молотая — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске смешайте творог, натуральный йогурт и яйца до максимально однородной консистенции. Добавьте рисовую муку, ванильный сахар, разрыхлитель и ваш любимый подсластитель по вкусу, тщательно перемешайте всё венчиком до получения гладкого теста. Зеленое яблоко вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. Силиконовую форму для выпечки слегка сбрызните водой или растительным маслом. Вылейте подготовленное творожное тесто в форму, равномерно распределите его. Сверху красиво выложите нарезанные яблочные дольки, слегка утапливая их в тесто. Щедро посыпьте будущий пирог молотой корицей для аромата. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 25–30 минут до легкой румяности и сухой зубочистки.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.