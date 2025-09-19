Нежный рыбный пирог без дрожжей: быстрый рецепт с консервами и капустой, который удивит вкусом и простотой

Этот рыбный пирог можно приготовить без лишних хлопот, и он получается удивительно нежным и сочным. Для начинки не нужно тратить время на свежую рыбу — подойдут обычные консервы. Благодаря капусте и овощам блюдо выходит сытным, ароматным и идеально подходит для семейного ужина или перекуса.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 500 г
- Сливочное масло — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
Для начинки
- Рыбные консервы — 1 банка
- Капуста — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 400 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — 20–30 г
- Соль, специи — по вкусу
Как приготовить пирог
Шаг 1. Замес теста
Смешайте муку с солью, сахаром и разрыхлителем. Замороженное масло натрите на крупной тёрке и быстро перетрите с мукой до состояния крошки.
Взбейте яйца вилкой, добавьте в смесь и замесите тесто. Скатайте его в шар, оберните плёнкой и уберите в холодильник.
Шаг 2. Подготовка начинки
Капусту нашинкуйте, бланшируйте 3 минуты и откиньте на дуршлаг.
На сковороде разогрейте немного масла, положите чеснок срезом вниз, слегка обжарьте и уберите. Добавьте специи.
Морковь натрите, лук измельчите и обжарьте вместе со сливочным маслом. Смешайте с капустой и прогрейте пару минут.
Рыбные консервы разомните вилкой и соедините с овощами.
Шаг 3. Формирование и выпечка
Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Две трети теста раскатайте и уложите в форму, сделав бортики. Выложите начинку и разровняйте.
Из оставшегося теста сделайте крышку, украсьте насечками и смажьте яйцом.
Выпекайте при 180 °C около 45 минут до золотистой корочки.
Результат — рассыпчатое тесто, сочная начинка и пирог, который не задержится на столе дольше нескольких минут.
