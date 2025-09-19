Нежный рыбный пирог без дрожжей: быстрый рецепт с консервами и капустой, который удивит вкусом и простотой

Нежный рыбный пирог без дрожжей: быстрый рецепт с консервами и капустой, который удивит вкусом и простотой

Этот рыбный пирог можно приготовить без лишних хлопот, и он получается удивительно нежным и сочным. Для начинки не нужно тратить время на свежую рыбу — подойдут обычные консервы. Благодаря капусте и овощам блюдо выходит сытным, ароматным и идеально подходит для семейного ужина или перекуса.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 500 г

Сливочное масло — 300 г

Яйца — 2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Для начинки

Рыбные консервы — 1 банка

Капуста — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 400 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 20–30 г

Соль, специи — по вкусу

Как приготовить пирог

Шаг 1. Замес теста

Смешайте муку с солью, сахаром и разрыхлителем. Замороженное масло натрите на крупной тёрке и быстро перетрите с мукой до состояния крошки.

Взбейте яйца вилкой, добавьте в смесь и замесите тесто. Скатайте его в шар, оберните плёнкой и уберите в холодильник.

Шаг 2. Подготовка начинки

Капусту нашинкуйте, бланшируйте 3 минуты и откиньте на дуршлаг.

На сковороде разогрейте немного масла, положите чеснок срезом вниз, слегка обжарьте и уберите. Добавьте специи.

Морковь натрите, лук измельчите и обжарьте вместе со сливочным маслом. Смешайте с капустой и прогрейте пару минут.

Рыбные консервы разомните вилкой и соедините с овощами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шаг 3. Формирование и выпечка

Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Две трети теста раскатайте и уложите в форму, сделав бортики. Выложите начинку и разровняйте.

Из оставшегося теста сделайте крышку, украсьте насечками и смажьте яйцом.

Выпекайте при 180 °C около 45 минут до золотистой корочки.

Результат — рассыпчатое тесто, сочная начинка и пирог, который не задержится на столе дольше нескольких минут.

Когда куриная грудка превращается в сухой и жёсткий кусок, даже опытный кулинар теряет уверенность. Но существует способ, позволяющий сохранить её сочность без маринадов и специй.