18 сентября 2025 в 18:14

Идеальный ужин за 30 минут: пирог на сковороде, который покорит всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с картошкой и сыром на сковороде — это сытное и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для быстрого ужина или завтрака. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная картофельно-сырная начинка внутри создают прекрасное сочетание текстур и вкусов. Такой пирог готовится без духовки и станет отличным решением, когда нужно быстро накормить семью.

Для теста смешайте 150 г муки с чайной ложкой соли, добавьте 90 мл теплого молока и столовую ложку размягченного сливочного масла. Замесите мягкое эластичное тесто и оставьте под пленкой на час. Картофель отварите до готовности и разомните в пюре с двумя столовыми ложками майонеза. 250 г сыра натрите на крупной терке. Раскатайте тесто в круглую лепешку, выложите слоями половину сыра, картофельное пюре и оставшийся сыр. Аккуратно соберите края теста и защипните, затем переверните швом вниз и раскатайте скалкой. Обжарьте на сковороде с двух сторон по 5–7 минут до золотистой корочки на среднем огне. Пирог получается невероятно ароматным, с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Подавайте его горячим со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
картофель
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
