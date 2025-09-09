Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:28

Как приготовить сочную куриную грудку: секрет, о котором мало знают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда куриная грудка превращается в сухой и жёсткий кусок, даже опытный кулинар теряет уверенность. Но существует способ, позволяющий сохранить её сочность без маринадов и специй.

Профессиональные повара давно используют метод медленного приготовления при низкой температуре. Он даёт мясу возможность прогреваться равномерно, не теряя влагу.

Главный принцип прост: запекать курицу при 120–140 градусах, выдерживая больше времени. В таких условиях белки сворачиваются медленно, и грудка остаётся мягкой и нежной.

Перед приготовлением мясо желательно оставить на столе, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Это убережёт от резкого перепада и пересушивания.

Не менее важен кухонный термометр: готовая курица должна иметь внутреннюю температуру около 74 градусов. Это обеспечивает и безопасность, и идеальную текстуру.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые повара советуют в начале запекания накрывать грудку фольгой. Это создаёт паровой эффект и помогает сохранить влагу.

После приготовления мясо стоит выдержать 5–10 минут, не разрезая. За это время сок распределяется внутри, делая текстуру особенно нежной. Если же грудку нарезать сразу, сок уйдёт, и мясо станет сухим.

Метод подходит не только для духовки, но и для сковороды с крышкой. Важно лишь контролировать температуру и не торопиться.

Даже без маринада курица может быть вкусной и ароматной. Правильная техника приготовления раскрывает её натуральный вкус и делает блюдо по-настоящему сочным.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.