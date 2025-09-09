Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Согревающий томатный суп с кабачками! Подаем с гренками или свежим багетом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный, легкий и насыщенный томатный суп с кабачками — это летнее настроение в тарелке! Идеальное сочетание спелых томатов, нежных кабачков и пряных трав делает это блюдо фаворитом для жарких дней.

Нарежьте 1 луковицу кубиками, обжарьте на 2 ст.л. растительного масла до прозрачности. Добавьте 4 измельченных зубчика чеснока, готовьте 1 минуту. Ошпарьте 600 г помидоров, снимите кожицу, нарежьте кубиками и отправьте к луку. Тушите 10 минут под крышкой. Добавьте 3 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сахара, соль и перец по вкусу. Влейте 1 л овощного бульона или воды, доведите до кипения. Нарежьте 2 средних кабачка кубиками, добавьте в суп. Варите 15 минут на среднем огне до мягкости овощей. Погружным блендером измельчите суп до кремовой текстуры. Подавайте, украсив зеленым луком и каплей оливкового масла. Этот суп хорош как горячим, так и холодным — его вкус раскрывается по-новому! Он поражает своей свежестью и насыщенным томатным вкусом с нежными нотками кабачка. Идеально с гренками или свежим багетом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

