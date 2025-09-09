Крем-супы уже не в моде: готовим авголемоно — вкусный хит из Греции

Авголемоно — традиционный греческий суп, который отличается нежным лимонным вкусом и кремовой текстурой без использования сливок. Этот легкий и освежающий суп сочетает куриный бульон, рис и яично-лимонную заправку, создавая гармоничный баланс вкусов. Блюдо идеально подходит для легкого ужина или восстановления сил после болезни.

1 кг курицы заливают 3 л воды, добавляют 150 г лука, 100 г моркови, 100 г сельдерея, 2 зубчика чеснока, лавровый лист и перец. Варят 1,5 часа до готовности мяса. Бульон процеживают, мясо нарезают. 120 г риса отваривают в бульоне до готовности. 3 яйца взбивают с соком 2 лимонов. Постепенно вводят 2 половника горячего бульона в яичную смесь, постоянно помешивая. Возвращают смесь в кастрюлю, добавляют мясо. Нагревают, не доводя до кипения. Подают сразу, украсив зеленью.

