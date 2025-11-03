Семья подсела на этот завтрак. Картофельные картопляники. Хрустящие украинские зразы с мясной серединкой

У каждой хозяйки есть свое коронное блюдо, и для многих украинских семей это картопляники! Называйте их как хотите — зразы, котлеты из пюре, — суть остается неизменной: нежнейшее картофельное тесто, сочная мясная начинка и хрустящая золотистая корочка. Это блюдо — настоящая душа украинской кухни, сытное, ароматное и до боли знакомое с детства. Когда на сковороде шкворчат эти золотистые котлетки, по дому разносится такой запах, что мимо кухни никто не может пройти равнодушно!

Вам понадобится: 8 картофелин, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 1 стакан муки, пучок зелени, соль, растительное масло. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте немного остыть, добавьте 1 яйцо и муку, посолите. Для начинки обжарьте фарш с мелко нарезанным луком до готовности, добавьте измельченную зелень. Из картофельной массы сформируйте лепешки, на середину каждой выложите начинку, защипите края, придавая форму котлет. Обваляйте в муке, затем во взбитом яйце. Обжаривайте на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной или грибным соусом.

