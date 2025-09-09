Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Крем-суп из цветной капусты с сырными шариками! Вкуснятина за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный, кремовый и по-домашнему уютный суп-пюре из цветной капусты с сырными шариками — это воплощение гармонии простоты и изысканности! Идеальное блюдо для тех, кто ценит легкую изысканность и насыщенный вкус.

Разберите 1 средний кочан цветной капусты на соцветия. Обжарьте 1 измельченную луковицу на 2 ст.л. сливочного масла до прозрачности. Добавьте капусту, залейте 1 л овощного бульона или воды, варите 20 минут до мягкости. Погружным блендером измельчите суп до однородности. Влейте 200 мл сливок, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Прогрейте 5 минут. Для сырных шариков смешайте 100 г тертого твердого сыра, 50 г крахмала и 1 яйцо. Сформируйте небольшие шарики. Аккуратно опустите их в кипящий суп и варите 3-4 минуты до всплытия.

Подавайте суп сразу, украсив зеленью и хрустящими гренками. Нежная текстура цветной капусты и тающие во рту сырные шарики создают восхитительный контраст! Этот суп согреет в холодный день и станет любимым блюдом для всей семьи.

