09 сентября 2025 в 13:35

Пикантные кабачки по-корейски! Вкуснота в ароматном маринаде за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантные, хрустящие и ароматные кабачки по-корейски — это идеальная закуска для тех, кто любит яркие вкусы и острые ощущения! Это блюдо покоряет сочностью молодых кабачков, пряностью восточных специй и легкой кислинкой маринада.

Нарежьте 2 средних молодых кабачка тонкой соломкой. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы выделился сок, затем тщательно отожмите. Добавьте 1 морковь, натертую на корейской терке, и 1 измельченный зубчик чеснока. Для заправки смешайте 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, щепотку молотого красного перца, кориандра и семян кунжута. Залейте овощи заправкой, аккуратно перемешайте и уберите в холодильник на 2–3 часа. Подавайте охлажденными, украсив зеленью и кунжутом.

Эта закуска отлично сочетается с мясными блюдами, рисом или просто как самостоятельная закуска к праздничному столу. Кабачки по-корейски сохраняют хрусткость и свежесть даже через сутки, становясь еще ароматнее. Идеальный способ удивить гостей и разнообразить меню!

рецепты
кулинария
кабачки
маринады
Мария Левицкая
М. Левицкая
