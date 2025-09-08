Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Легенда Коктебеля: сорт томатов, который дает ведра урожая

Осень — время собирать плоды труда, но для настоящих огородников сезон никогда не заканчивается. Уже сейчас многие задумываются о том, какие сорта томатов выбрать для будущей посадки.

Эксперт по овощеводству и биолог Ирина Сушилова рекомендует обратить внимание на уникальный сорт — «Легенда Коктебеля».

Почему стоит выбрать этот сорт

Эти томаты одинаково хорошо растут в теплице и на открытых грядках. Кусты высокорослые и отличаются высокой продуктивностью: с одного растения можно собрать до пяти вёдер плодов.

Характеристики плодов

  • Крупные и мясистые томаты.
  • Сладкий и насыщенный вкус.
  • Подходят для салатов, консервации и свежего употребления.

Дополнительное преимущество

При грамотном уходе «Легенда Коктебеля» в теплице способна плодоносить вплоть до заморозков, радуя щедрым урожаем весь сезон.

Ранее сообщалось, что необычный способ полива томатов молоком набирает популярность среди дачников, обещая удивительные результаты. Этот метод не только питает растения, но и защищает их от распространённых болезней.

