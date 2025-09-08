Легенда Коктебеля: сорт томатов, который дает ведра урожая

Осень — время собирать плоды труда, но для настоящих огородников сезон никогда не заканчивается. Уже сейчас многие задумываются о том, какие сорта томатов выбрать для будущей посадки.

Эксперт по овощеводству и биолог Ирина Сушилова рекомендует обратить внимание на уникальный сорт — «Легенда Коктебеля».

Почему стоит выбрать этот сорт

Эти томаты одинаково хорошо растут в теплице и на открытых грядках. Кусты высокорослые и отличаются высокой продуктивностью: с одного растения можно собрать до пяти вёдер плодов.

Характеристики плодов

Крупные и мясистые томаты.

Сладкий и насыщенный вкус.

Подходят для салатов, консервации и свежего употребления.

Дополнительное преимущество

При грамотном уходе «Легенда Коктебеля» в теплице способна плодоносить вплоть до заморозков, радуя щедрым урожаем весь сезон.

