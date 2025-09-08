Россиянам рассказали, как защитить свой профиль в Telegram МВД посоветовало скрыть номер в Telegram и запретить звонки незнакомцам

Для защиты профиля в Telegram необходимо скрыть номер телефона, а также регулярно проверять список устройств, подключенных к аккаунту, сообщили в управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Также следует активировать двухфакторную аутентификацию.

Скрытие номера телефона позволяет обеспечить конфиденциальность при общении, уменьшает риск получения нежелательных сообщений от мошенников и спамеров. В настройках мессенджера можно указать, кто сможет найти вас в Telegram по номеру телефона. Доступны два варианта: все пользователи или только контакты из телефонной книги.

Ведомство советует настроить автоматическое завершение сеансов и не сохранять важные данные в «избранное». Помимо этого, УБК МВД советует избегать посещения сайтов и ресурсов, требующих авторизации через Telegram. Также рекомендуется регулярно очищать кэш и обновлять пароль от учетной записи.

Ранее сообщалось, что мошенники стали заставлять людей самостоятельно им звонить, чтобы обойти системы защиты банков и операторов связи. Такие схемы стали одними из самых распространенных за последние месяцы. Они начинаются с иллюзии угрозы и сообщений о якобы утечке данных или взломе государственных сервисов.