Карпин назвал одну из лучших игр в сборной России Карпин счел игру с Катаром одной из лучших в сборной России

Прошедшее в Дохе 7 сентября противостояние с Катаром стало для сборной России по футболу одной из лучших игр, заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин в разговоре с «Матч ТВ». Оно закончилось победой РФ со счетом 4:1.

Учитывая силу соперника, возможно, да, это была лучшая игра. Мне еще понравился матч с Нигерией. Должны были побеждать, если бы не пропустили дурацкий гол, — отметил он.

До этого сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии.

Также тренер Ринат Билялетдинов заявил, что сборная России по футболу находится в уникальной ситуации, из которой можно извлечь пользу. По его мнению, матч с Иорданией оказался удачным, а решение дать возможность поиграть всем игрокам — верным. Билялетдинов подчеркнул, что важно воспринимать такие матчи как тренировки и возможность для игроков получить игровое время.