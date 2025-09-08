Гаспачо с жареной курицей в соке лайма! Холодный испанский суп — идеальное блюдо, которое освежает и насыщает, сохраняя все витамины свежих овощей. Ароматные помидоры, огурцы и сладкий перец превращаются в яркий суп, а нежная курица с лаймом делает его ещё сытнее и интереснее.

Ингредиенты

Лук-шалот — 1 шт.

Сок лайма — 2 шт. + дольки для подачи

Оливковое масло — 1/3 стакана + немного для подачи

Куриное филе — 600 г

Гренки крупные — 0,5 стакана

Помидоры — 3 шт.

Огурец — 1 шт. (небольшой)

Перец сладкий — 1 шт.

Кинза свежая — 1/4 стакана

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Сковороду разогреть до сильного жара. Лук-шалот замочить в холодной воде на 10 минут. В миске соединить 1 ст. л. сока лайма, 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец, перемешать с куриным филе и обжарить его на гриле до золотистой корочки и готовности, по 3 минуты с каждой стороны. Курицу остудить и нарезать ломтиками. Половину гренок измельчить, оставшиеся замочить в 1/4 стакана воды на 5 минут, затем отжать и переложить в блендер. Добавить слитый от воды шалот, половину нарезанных овощей и, не выключая блендер, влить оставшееся масло. Всыпать лёд, взбить до однородной массы, затем вмешать оставшийся сок лайма, часть кинзы, посолить и поперчить. Готовый суп разлить по тарелкам, сверху выложить курицу, оставшиеся овощи, кинзу и измельчённые гренки, сбрызнуть оливковым маслом и подать с дольками лайма.

