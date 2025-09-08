Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:00

Гаспачо с жареной курицей в соке лайма! Холодный испанский суп

Гаспачо с жареной курицей в соке лайма! Холодный испанский суп — идеальное блюдо, которое освежает и насыщает, сохраняя все витамины свежих овощей. Ароматные помидоры, огурцы и сладкий перец превращаются в яркий суп, а нежная курица с лаймом делает его ещё сытнее и интереснее.

Ингредиенты

  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Сок лайма — 2 шт. + дольки для подачи
  • Оливковое масло — 1/3 стакана + немного для подачи
  • Куриное филе — 600 г
  • Гренки крупные — 0,5 стакана
  • Помидоры — 3 шт.
  • Огурец — 1 шт. (небольшой)
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Кинза свежая — 1/4 стакана
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Сковороду разогреть до сильного жара. Лук-шалот замочить в холодной воде на 10 минут. В миске соединить 1 ст. л. сока лайма, 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец, перемешать с куриным филе и обжарить его на гриле до золотистой корочки и готовности, по 3 минуты с каждой стороны. Курицу остудить и нарезать ломтиками.
  2. Половину гренок измельчить, оставшиеся замочить в 1/4 стакана воды на 5 минут, затем отжать и переложить в блендер. Добавить слитый от воды шалот, половину нарезанных овощей и, не выключая блендер, влить оставшееся масло. Всыпать лёд, взбить до однородной массы, затем вмешать оставшийся сок лайма, часть кинзы, посолить и поперчить. Готовый суп разлить по тарелкам, сверху выложить курицу, оставшиеся овощи, кинзу и измельчённые гренки, сбрызнуть оливковым маслом и подать с дольками лайма.

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.

