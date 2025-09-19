Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 09:35

Быстрый пирог с капустой из слоеного теста. Хит на завтрак — просто и невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый пирог с капустой из слоеного теста — это настоящее спасение для тех, кто любит вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Хрустящее воздушное тесто и сочная ароматная начинка из капусты — идеальное сочетание для легкого ужина или сытного перекуса. Этот пирог готовится за считаные минуты, а результат всегда безупречен: золотистая корочка, нежная начинка и восторг всех, кто его попробует.

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 600 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте капусту, тушите под крышкой 15 минут. Посолите, поперчите, добавьте зелень. Остудите. Яйца отварите, нарежьте кубиками, смешайте с капустой. Раскатайте тесто, выложите на противень. Разделите пласт на две неравные части. На большую часть выложите начинку, накройте второй частью теста, защипните края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
