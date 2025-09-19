Власти Берлина эвакуировали 20 тысяч жителей из-за бомб Origo: 20 тысяч жителей Берлина эвакуировали из-за бомб Второй мировой войны

Власти Берлина были вынуждены объявить об эвакуации 20 тыс. человек из-за обнаружения двух бомб, пишет венгерский портал Origo. Один боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили в центральном районе столицы, второй — в районе Шпандау.

Тысячам людей в центре Берлина было приказано эвакуироваться после того, как в реке Шпрее была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, — передают журналисты.

Обезвреживание бомб запланировано на пятницу 19 сентября, на месте ждут саперов. Полиция установила на месте обнаружения боеприпасов периметр безопасности в 500 метров. Всех эвакуированных граждан отправляют в пункты временного размещения, но мест на всех не хватает и в городе образовываются очереди.

Ранее сообщалось, что жители юго-восточной части Берлина остались без электроэнергии из-за поджога двух опор ЛЭП. Без света остались 50 тыс. домохозяйств. Оператор городских сетей Stromnetz Berlin отметил, что масштабы блэкаута «совершенно исключительные». Исчезновение электричества и уничтожение опор связали с протестами против проектов Tesla.