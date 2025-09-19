Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 16:18

Власти Берлина эвакуировали 20 тысяч жителей из-за бомб

Origo: 20 тысяч жителей Берлина эвакуировали из-за бомб Второй мировой войны

Бомба времён Второй мировой войны, найденная в реке Шпрее Бомба времён Второй мировой войны, найденная в реке Шпрее Фото: Michael Ukas/dpa/Global Look Press

Власти Берлина были вынуждены объявить об эвакуации 20 тыс. человек из-за обнаружения двух бомб, пишет венгерский портал Origo. Один боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили в центральном районе столицы, второй — в районе Шпандау.

Тысячам людей в центре Берлина было приказано эвакуироваться после того, как в реке Шпрее была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны,передают журналисты.

Обезвреживание бомб запланировано на пятницу 19 сентября, на месте ждут саперов. Полиция установила на месте обнаружения боеприпасов периметр безопасности в 500 метров. Всех эвакуированных граждан отправляют в пункты временного размещения, но мест на всех не хватает и в городе образовываются очереди.

Ранее сообщалось, что жители юго-восточной части Берлина остались без электроэнергии из-за поджога двух опор ЛЭП. Без света остались 50 тыс. домохозяйств. Оператор городских сетей Stromnetz Berlin отметил, что масштабы блэкаута «совершенно исключительные». Исчезновение электричества и уничтожение опор связали с протестами против проектов Tesla.

Берлин
ФРГ
бомбы
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.