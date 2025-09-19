Биолог раскрыл, смогут ли жуки-короеды уничтожить популяцию пихт в Прикамье Биолог Ефимик: уссурийский полиграф не уничтожит популяцию пихт в Прикамье

Уссурийский полиграф не способен уничтожить целую популяцию пихт в Пермском крае, заявил perm.aif.ru. кандидат биологических наук Виктор Ефимик. При этом, по его мнению, лес в Прикамье может существенно поредеть из-за этих жуков-короедов.

Лесной массив на этой территории включает в себя, помимо пихт, другие хвойные породы, уточнил Ефимик. Деревья, по его словам, постепенно адаптируются к новым угрозам, становясь менее подверженными к заражению полиграфом.

Вдобавок к этому регулировать популяцию деревьев помогают люди. Они срубают больные пихты, останавливая заражение. Так в природе останутся наиболее сильные зеленые насаждения, заключил ученый.

