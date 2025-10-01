Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:00

Шашлычки из курицы и кабачка в духовке — очень простой, но вкусный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлычки из курицы и кабачка в духовке — очень простой, но вкусный рецепт. Нежное мясо в специях и сочные кабачки в хрустящей панировке создают гармоничный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина или приема гостей, когда нет возможности приготовить на огне.

Ингредиенты

  • Кабачок — 2 шт.
  • Филе куриное — 2 шт.
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Карри — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 6-7 мм, перемешайте с солью, перцем, чесноком, маслом и панировочными сухарями. Куриное филе нарежьте кусочками, посолите, поперчите и посыпьте карри.
  2. На шпажки поочередно нанизывайте кабачки и курицу, выложите на противень и запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем переверните и готовьте еще 5-10 минут до румяности. Подавайте с чесночным соусом и свежими овощами. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

Читайте также
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Общество
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом
Общество
Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом
Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь
Общество
Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь
Превратила кабачки в обалденный рулет! Вкуснота с творогом за 15 минут! Этот завтрак съедят без ничего
Общество
Превратила кабачки в обалденный рулет! Вкуснота с творогом за 15 минут! Этот завтрак съедят без ничего
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Общество
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
курица
кабачки
простой рецепт
шашлыки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.