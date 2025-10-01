Шашлычки из курицы и кабачка в духовке — очень простой, но вкусный рецепт

Шашлычки из курицы и кабачка в духовке — очень простой, но вкусный рецепт. Нежное мясо в специях и сочные кабачки в хрустящей панировке создают гармоничный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина или приема гостей, когда нет возможности приготовить на огне.

Ингредиенты

Кабачок — 2 шт.

Филе куриное — 2 шт.

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Карри — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарежьте кружочками толщиной 6-7 мм, перемешайте с солью, перцем, чесноком, маслом и панировочными сухарями. Куриное филе нарежьте кусочками, посолите, поперчите и посыпьте карри. На шпажки поочередно нанизывайте кабачки и курицу, выложите на противень и запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем переверните и готовьте еще 5-10 минут до румяности. Подавайте с чесночным соусом и свежими овощами. Приятного аппетита!

