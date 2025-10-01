Кручу, верчу, накормить хочу! Вкуснейший рулет из творожного теста с яблоками и клюквой — вкуснота

Этот рулет я готовлю, когда хочется совместить нежность творожного теста с яркой кислинкой ягод. Творожное тесто — просто находка: оно нежное, пластичное, и с ним так легко работать! А сочетание сладких яблок и кисловатой клюквы создает идеальный баланс вкуса. Рулет получается сочным, с ароматной фруктово-ягодной начинкой, которая прекрасно оттеняется нежным тестом. Это тот самый десерт, который украсит любой чаепитие и соберет восторженные отзывы.

Нам понадобится: для теста — 250 г творога, 200 г муки, 150 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 2 яблока, 100 г клюквы, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем с клюквой, сахаром и корицей.

Масло нарезаем кубиками, смешиваем с мукой и творогом, добавляем соль. Замешиваем тесто, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределяем начинку, оставляя по краям по 2 см. Аккуратно сворачиваем рулет, защипываем края. Выпекаем при 180°C 30–35 минут до золотистого цвета. Даем остыть и нарезаем порционными кусочками.

