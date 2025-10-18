Россиянам предсказали повышение цен на один фрукт SHOT: мандарины в России к Новому году могут подорожать на 20%

К Новому году в России может произойти повышение цен на мандарины примерно на 20%, передает Telegram-канал SHOT. Цитрусовые уже начали дорожать, хотя до зимних праздников остается более двух месяцев.

Согласно данным канала, аналитики АТОЛ отметили увеличение стоимости килограмма мандаринов по сравнению с предыдущим годом на 3%. Средняя цена на данный момент составляет 224 рубля, тогда как год назад она была 217 рублей. С приближением Нового года фрукты продолжают дорожать, и ожидается, что итоговое повышение цен превысит 20%.

Так, в московских магазинах цены на мандарины варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм. Стоимость зависит от сорта, страны происхождения и конкретного магазина. Самые дорогие мандарины — это, как правило, «бэйби» и сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки. Высокая стоимость обусловлена сложной логистикой и повышенным спросом.

В регионах ситуация несколько иная. На юге России абхазские мандарины в начале сезона можно приобрести по цене от 300 рублей за килограмм. Однако ближе к концу года стоимость этих фруктов обычно увеличивается.

Ранее экономист Никита Масленников сообщил, что в России ожидается повышение цен на основные продукты питания, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Среди причин — инфляция, засуха и сезонность продуктов. Особенно могут подорожать красная рыба и морепродукты из-за увеличения транспортных расходов.