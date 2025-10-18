Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 12:55

Россиянам предсказали повышение цен на один фрукт

SHOT: мандарины в России к Новому году могут подорожать на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Новому году в России может произойти повышение цен на мандарины примерно на 20%, передает Telegram-канал SHOT. Цитрусовые уже начали дорожать, хотя до зимних праздников остается более двух месяцев.

Согласно данным канала, аналитики АТОЛ отметили увеличение стоимости килограмма мандаринов по сравнению с предыдущим годом на 3%. Средняя цена на данный момент составляет 224 рубля, тогда как год назад она была 217 рублей. С приближением Нового года фрукты продолжают дорожать, и ожидается, что итоговое повышение цен превысит 20%.

Так, в московских магазинах цены на мандарины варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм. Стоимость зависит от сорта, страны происхождения и конкретного магазина. Самые дорогие мандарины — это, как правило, «бэйби» и сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки. Высокая стоимость обусловлена сложной логистикой и повышенным спросом.

В регионах ситуация несколько иная. На юге России абхазские мандарины в начале сезона можно приобрести по цене от 300 рублей за килограмм. Однако ближе к концу года стоимость этих фруктов обычно увеличивается.

Ранее экономист Никита Масленников сообщил, что в России ожидается повышение цен на основные продукты питания, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Среди причин — инфляция, засуха и сезонность продуктов. Особенно могут подорожать красная рыба и морепродукты из-за увеличения транспортных расходов.

цены
мандарины
Россия
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.