Минтай больше не разделываю на филе, готовлю целиком: сочная рыба с этим рецептом гарантирована

Минтай больше не разделываю на филе, готовлю целиком на сковороде. Сочная рыба с этим рецептом гарантирована! Вкус получается нежным и насыщенным: мясо минтая пропитывается ароматом карамелизованного лука и сливочного масла, создавая гармоничную композицию с хрустящей корочкой снаружи и тающей текстурой внутри.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 2 крупные луковицы, 100 г сливочного масла, соль, перец и специи для рыбы. Рыбу промойте, обсушите, натрите солью со специями снаружи и внутри. Лук нарежьте полукольцами. На разогретой сковороде растопите половину масла, выложите лук слоем, сверху — рыбу. Жарьте на среднем огне под крышкой 7–8 минут, затем аккуратно переверните, добавьте оставшееся масло и готовьте еще 7–10 минут до золотистой корочки.

Это блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или рисом, а простота приготовления делает его идеальным для быстрого ужина после работы!

