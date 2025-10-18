Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 16:01

Минтай больше не разделываю на филе, готовлю целиком: сочная рыба с этим рецептом гарантирована

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай больше не разделываю на филе, готовлю целиком на сковороде. Сочная рыба с этим рецептом гарантирована! Вкус получается нежным и насыщенным: мясо минтая пропитывается ароматом карамелизованного лука и сливочного масла, создавая гармоничную композицию с хрустящей корочкой снаружи и тающей текстурой внутри.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 2 крупные луковицы, 100 г сливочного масла, соль, перец и специи для рыбы. Рыбу промойте, обсушите, натрите солью со специями снаружи и внутри. Лук нарежьте полукольцами. На разогретой сковороде растопите половину масла, выложите лук слоем, сверху — рыбу. Жарьте на среднем огне под крышкой 7–8 минут, затем аккуратно переверните, добавьте оставшееся масло и готовьте еще 7–10 минут до золотистой корочки.

Это блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или рисом, а простота приготовления делает его идеальным для быстрого ужина после работы!

Ранее стало известно, как приготовить фрикадельки из минтая: эту вкуснятину уплетают и дети, и взрослые.

Читайте также
Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям
Общество
Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Общество
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Общество
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Обалденный минтай! Сочная рыбно-луковая запеканка с плавленым сыром — вкусно на ужин или перекус!
Общество
Обалденный минтай! Сочная рыбно-луковая запеканка с плавленым сыром — вкусно на ужин или перекус!
Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба
Общество
Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба
минтай
рыбы
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
России предрекли скорую победу в украинском конфликте
В Совфеде рассказали, как Путин относится к Зеленскому на самом деле
Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек
Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября
Жители Аляски оценили идею строительства тоннеля из России
МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов
На Солнце зафиксировали пятую вспышку класса М за сутки
Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ
Россиянин получил срок за финансирование террористов
Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Жители Вены вышли на демонстрацию против конфликта ЕС с Россией
Выдворяемые из Латвии россияне получили заманчивое предложение
Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России
На Гавайях произошло мощное извержение вулкана
«Извини, брателло»: Медведев уличил Трампа в хитрой игре в Tomahawk
В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.