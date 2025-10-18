Эта рваная говядина за 5 минут подготовки сведет вас с ума: мясо разваливается на волокна

Эта рваная говядина, на подготовку которой вы потратите 5 минут, сведет вас с ума! Останется только дождаться ее из духовки. Вкус получается насыщенным и многогранным: нежнейшие мясные волокна, пропитанные пряным соусом с нотками чеснока и карамельными оттенками от бальзамика, буквально тают во рту.

Вам понадобится: 1,5 кг говяжьей лопатки или грудинки, 3 ст. л. оливкового масла, 1 головка чеснока, 2 луковицы, 2 моркови, 100 мл соевого соуса, 50 мл бальзамического уксуса, соль, перец, паприка и другие любимые специи. Мясо промойте, обсушите и обильно натрите смесью специй с маслом. На дно формы для запекания выложите крупно нарезанные овощи, сверху разместите мясо, полейте соевым соусом и уксусом. Плотно накройте фольгой и запекайте при 160 °C 3–4 часа, пока мясо не станет совершенно мягким.

Затем достаньте из духовки, дайте немного остыть — мясо будет само разваливаться на волокна. Эту говядину можно использовать для бутербродов, тако, бургеров или как самостоятельное блюдо с овощным гарниром — она станет настоящей звездой вашего стола.

