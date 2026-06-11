Мясо с черешней? Звучит странно, но я подсадил на эту закуску всех друзей

Мясо с черешней? Звучит странно, но я подсадил на эту закуску всех друзей

Мясо, сливочный сыр и сладкая ягода — звучит как безумие, но на деле это идеальный летний удар по вкусовым рецепторам.

Ингредиенты

Филе говядины — 200 г, оливковое масло — 30 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу, соус табаско — по вкусу, бальзамический уксус — 8 г, черешня — 8 шт., сыр филадельфия — 20 г, хлеб — 8 ломтиков, бальзамический крем — для украшения, печенье OREO — для украшения, салат фризе — для украшения.

Как готовлю

Сначала отправляю филе в морозилку на 15–20 минут, чтобы оно схватилось и легко резалось. Мелко рублю мясо ножом — никаких мясорубок, только руками.

Смешиваю фарш с маслом, солью, перцем, табаско и бальзамиком, вымешиваю до однородности. Тем временем подсушиваю ломтики хлеба в духовке 5 минут при 180 градусах.

Самый интересный момент: разрезаю черешню пополам, убираю косточку и вкладываю в каждую половинку каплю сыра филадельфия.

Выкладываю мясо на тарелку, сверху — начиненные ягоды, вокруг посыпаю крошкой из печенья OREO. Капаю бальзамическим кремом, украшаю фризе и подаю с хрустящими хлебными чипсами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Говядина, сладкая черешня и сливочный сыр — это дикая, но рабочая комбинация. Текстура нежная, ягода дает сочность, а мясо не перебивает вкус. Мой совет: берите черешню покислее, чтобы балансировать жирность филадельфии. И обязательно дайте тартару постоять минут 10 в холодильнике — вкусы схватятся, и это будет бомба.